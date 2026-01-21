Gli organici della polizia locale sono in difficoltà, con la carenza di 25 assunzioni che mette a rischio i servizi ai concerti e alla collettività. Nonostante le dichiarazioni positive, le criticità evidenti evidenziano una situazione preoccupante, che richiede attenzione e interventi concreti per garantire la sicurezza e l’efficienza delle attività di controllo e assistenza pubblica.

"Tutto molto bello e scenografico, ma la realtà è che questi dati sono inquietanti". Quella di ieri per la polizia locale è stata "una giornata di festa" riconosce Marco Gagliardi, segretario aggiunto area Emilia centrale del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale), ma tale spensieratezza pare essere molto effimera. "Aumentano gli interventi mentre il numero degli operatori è sempre meno, con carichi di lavoro che si fanno sentire, sia sugli operatori stessi, sia sulla sicurezza della città – prosegue –. Le assunzioni quest’anno dovrebbero arrivare almeno a venticinque". Se così non fosse, "credo si metterà in dubbio la buona riuscita dei concerti di quest’estate, dove non saremo assolutamente in grado di garantire un servizio ottimale", conclude il segretario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli organici in sofferenza: "Senza 25 nuove assunzioni servizi ai concerti a rischio"

Leggi anche: Allarme organici all’Asl: dimissioni a raffica tra i dirigenti. Reparti in sofferenza e servizi a rischio

Leggi anche: All'Inps 4.800 nuove assunzioni per rafforzare gli organici nel 2026

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Stazioni e treni, il Siap Liguria: Organici Polfer in sofferenza, Regione intervenga su vigilanza e trasporti gratuiti; Polstrada a corto di uomini e mezzi: A Foggia non c'è una pattuglia, compromessa la sicurezza; Polizia: Siap, Il piano di rafforzamento è insufficiente; Giustizia, la spinta del Pnrr non basta per accelerare i tempi: arrancano i tribunali veneti.

L’allarme del procuratore : Qui forze non sufficienti anche sul caso CalenzanoTescaroli rinnova l’invito a rafforzare gli organici di tribunale e forze dell’ordine Altri tre pm presto trasferiti e un gip si occuperà dell’incidente probatorio. Gli uffici giudiziari pratesi ... lanazione.it

Stazioni e treni, il Siap Liguria: Organici Polfer in sofferenza, Regione intervenga su vigilanza e trasporti gratuitiIl sindacato di polizia Siap Liguria interviene nel dibattito sulla sicurezza ferroviaria regionale, esprimendo interesse per la raccolta firme promossa da Assoutenti e dai comitati dei pendolari. L’i ... msn.com

Stazioni e treni, il Siap Liguria: “Organici Polfer in sofferenza, Regione intervenga su vigilanza e trasporti gratuiti” Roberto Traverso #Siap #sicurezza #sicurezzatreni #Polfer #regioneliguria #poliziadistato #pendolari #aggressioni #stazioni #nomilitarizzazione - facebook.com facebook