All' Inps 4.800 nuove assunzioni per rafforzare gli organici nel 2026

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il rafforzamento dell'organico dell' Inps con l'ingresso di 4.800 nuovi dipendenti, grazie alle procedure concorsuali deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 novembre, del 3 e del 17 dicembre e alle procedure già bandite. Il consiglio di amministrazione ha deliberato l'indicazione di una serie di procedure concorsuali che consentiranno l'assunzione di 2.200 nuove unita' di personale, distribuite su diversi profili professionali, cui si aggiungono ulteriori  2.600 assunzioni derivanti da procedure già avviate. Nell'ambito delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

all inps 4800 nuove assunzioni per rafforzare gli organici nel 2026

© Iltempo.it - All'Inps 4.800 nuove assunzioni per rafforzare gli organici nel 2026

Leggi anche: Via libera a oltre 50 nuove assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare gli uffici

Leggi anche: La Giunta approva la variazione al PIAO. Via libera a oltre 50 nuove assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare gli uffici comunali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

inps 4800 nuove assunzioniAll'Inps 4.800 nuove assunzioni per rafforzare gli organici nel 2026 - Prosegue il rafforzamento dell'organico dell' Inps con l'ingresso di 4. iltempo.it

inps 4800 nuove assunzioniIn arrivo nuovi Concorsi INPS per 411 posti per diplomati e laureati: approvati 4 Bandi per assistenti, funzionari, dirigenti - Il CDA dell'Istituto ha deliberato la copertura di 411 posti per assistenti, funzionari e dirigenti. ticonsiglio.com

Inps, si rafforza la piattaforma: dal 2026 più iscritti e posizioni aperte. Tutte le novità - Un miglior incrocio tra domanda e offerta di lavoro, anche grazie al maggior utilizzo dell'Intelligenza artificiale. ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.