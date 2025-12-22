All' Inps 4.800 nuove assunzioni per rafforzare gli organici nel 2026
Prosegue il rafforzamento dell'organico dell' Inps con l'ingresso di 4.800 nuovi dipendenti, grazie alle procedure concorsuali deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 novembre, del 3 e del 17 dicembre e alle procedure già bandite. Il consiglio di amministrazione ha deliberato l'indicazione di una serie di procedure concorsuali che consentiranno l'assunzione di 2.200 nuove unita' di personale, distribuite su diversi profili professionali, cui si aggiungono ulteriori 2.600 assunzioni derivanti da procedure già avviate. Nell'ambito delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 🔗 Leggi su Iltempo.it
