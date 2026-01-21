Gli incidenti scatenano il dibattito sulla crisi strutturale delle ferrovie in Spagna

Gli incidenti recenti sulle ferrovie spagnole, tra cui un deragliamento nel sud e un altro sulla rete di Rodalies a Barcellona, hanno riacceso il dibattito sulla crisi strutturale del settore ferroviario nel paese. Questi eventi evidenziano l’esigenza di un’analisi approfondita delle condizioni di sicurezza e delle infrastrutture, per comprendere le cause e individuare le possibili soluzioni a lungo termine.

Il deragliamento di un treno nel sud della Spagna, seguito a breve distanza da un nuovo incidente sulla rete di Rodalies nell'area metropolitana di Barcellona, ha riportato al centro del dibattito pubblico una questione che va ben oltre la cronaca. Due episodi geograficamente lontani ma legati da un filo comune: la crisi strutturale del trasporto ferroviario regionale e suburbano spagnolo, schiacciato da anni tra carenze infrastrutturali, scelte politiche discutibili e un modello di investimento fortemente sbilanciato. In Andalusia, il deragliamento ha riacceso i dubbi sulla sicurezza e sulla manutenzione.

