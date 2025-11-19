le associazioni di categoria scatenano il dibattito in consiglio

PISTOIA Non più tardi dell’ultimo weekend appena trascorso aveva fatto rumore la nota congiunta di Confcommercio e Confesercenti che gettava lo sguardo oltre l’orizzonte dell’oggi, puntando su quel che succederà in città dal punto di vista amministrativo nei prossimi mesi con la reggenza della vicesindaca facente funzione Anna Maria Celesti. Un documento, in alcuni passaggi, indubbiamente pungente: "abbiamo bisogno di un’accelerazione nei prossimi mesi per fornire nuovo impulso ad una città che deve manifestarsi attrattiva, viva e accogliente, anche attraverso un coinvolgimento reale e necessario del mondo associativo all’interno dei processi decisionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

