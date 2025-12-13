A The Voice ' l' immensità' di Giovanna Russo la ' Mina' di Foggia che ha ritrovato la voce dopo la malattia

Giovanna Russo, finalista di The Voice Senior nel team Arisa, ha dimostrato tutta la sua bravura nella recente puntata trasmessa il 12 dicembre. Originaria di Foggia, la sua voce, rinata dopo un periodo di malattia, ha conquistato pubblico e giudici con un'interpretazione intensa e coinvolgente.

Giovanna Russo, finalista del team Arisa alla sesta edizione di The Voice Senior, punta dritto alla vittoria se è vero che, nella puntata andata in onda venerdì 12 dicembre, l'artista di Foggia "super dotata”, ha convinto pubblico e giudici con una interpretazione magistrale del brano di Don. Foggiatoday.it The Voice: Giovanna Russo canta L’immensità (video) - La giuria formata da Nek, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Clementino in coppia con Rocco Hunt, deciderà da chi farsi rappre ... radiomusik.it

GIOVANNA MARITOZZI/ “Ebbi un flirt con De Gregori, mi dedicò la canzone…” (The Voice) - Giovanna Maritozzi è una delle concorrenti della terza puntata di <em>The Voice Senior</em>. ilsussidiario.net

Ma WOW! Che interpretazione pazzesca, Giovanna sei incredibile Giovanna canta "L'immensità" di Johnny Dorelli | #TheVoiceSenior Semifinale - facebook.com facebook

Ma WOW! Che interpretazione pazzesca, Giovanna sei incredibile Giovanna canta "L'immensità" di Johnny Dorelli | #TheVoiceSenior Semifinale x.com

© Foggiatoday.it - A The Voice 'l'immensità' di Giovanna Russo, la 'Mina' di Foggia che ha ritrovato la voce dopo la malattia

Giovanna canta “Insieme di Mina | The Voice Senior Blind Auditions

Video Giovanna canta “Insieme di Mina | The Voice Senior Blind Auditions Video Giovanna canta “Insieme di Mina | The Voice Senior Blind Auditions