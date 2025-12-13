A The Voice ' l' immensità' di Giovanna Russo la ' Mina' di Foggia che ha ritrovato la voce dopo la malattia

Giovanna Russo, finalista di The Voice Senior nel team Arisa, ha dimostrato tutta la sua bravura nella recente puntata trasmessa il 12 dicembre. Originaria di Foggia, la sua voce, rinata dopo un periodo di malattia, ha conquistato pubblico e giudici con un'interpretazione intensa e coinvolgente.

Giovanna Russo, finalista del team Arisa alla sesta edizione di The Voice Senior, punta dritto alla vittoria se è vero che, nella puntata andata in onda venerdì 12 dicembre, l'artista di Foggia "super dotata”, ha convinto pubblico e giudici con una interpretazione magistrale del brano di Don. Foggiatoday.it

