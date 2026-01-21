Il Napoli valuta un nuovo acquisto, ma per finalizzare l’operazione è indispensabile prima una cessione. La giovane Juventus potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato, tuttavia la questione finanziaria rimane prioritaria. La società partenopea deve quindi gestire attentamente le uscite per poter investire in modo efficace e rispettare i propri obiettivi di mercato.

per avere la liquidità necessaria per l’affare. Il Napoli di Antonio Conte accelera sul mercato invernale, mettendo nel mirino uno dei talenti più cristallini della rivelazione Verona: Giovane Santana do Nascimento. L’attaccante brasiliano, messosi in luce nel girone d’andata sotto la guida di Paolo Zanetti, è diventato l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo azzurro, superando nelle gerarchie di gradimento altri profili internazionali. Un derby di mercato con Juventus e Lazio. L’operazione, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che in discesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giovane Juve, il Napoli prova a chiudere il colpo: ma è prima necessaria quella cessione

Argomenti discussi: Vice Yildiz, spunta l'affarone Verona dopo Maldini: doppio duello Juve-Napoli; Non solo Maldini: Juve e Napoli si sfidano anche per Giovane; Calciomercato, Mateta vuole subito la Juve. Napoli, Lang e Lucca vicini all’addio; Diretta live calciomercato 20 gennaio 2026 Roma e rinnovo Dybala, la Juve vira su Giovane, Napoli insiste per En-Nesyri.

