Mercato Juve, CorSport: il club era convinto di chiudere il rinnovo di Yildiz a quella cifra. Ma Mendes. Il retroscena sul futuro del fantasista turco. l tema del rinnovo di Kenan Yildiz è diventato scottante in casa Juventus. Nonostante il contratto in essere scada solo nel 2029, l’ adeguamento del suo ingaggio è una priorità per allineare il suo status sportivo di leader tecnico alla retribuzione, ma l’ intesa non è stata ancora trovata, con una differenza importante da colmare. Il nodo economico: un milione e mezzo di differenza. La richiesta da parte dell’entourage di Yildiz tocca i 6 milioni di euro annui, una cifra che renderebbe il turco uno dei calciatori più pagati della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
