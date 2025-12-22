L'Assemblea della prefettura di Niigata ha approvato la ripresa delle attività della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo. Con questa decisione, il Giappone intende ripristinare un importante elemento del suo settore energetico, dopo anni di discussioni e precauzioni. La scelta riflette un possibile nuovo corso per il paese nel contesto delle fonti energetiche.

Con un voto a favore, l'Assemblea della prefettura di Niigata ha approvato i piani per la ripartenza della più grande centrale nucleare del mondo, quella di Kashiwazaki-Kariwa, nella regione centro-occidentale del Paese. È la prima decisione del genere dal disastro di Fukushima del 2011, che portò alla chiusura di tutti i reattori giapponesi. Il via libera arriva dopo che il governatore della prefettura di Niigata, Hideyo Hanazumi, ha annunciato il mese scorso che avrebbe “approvato” la ripresa delle operazioni dell'impianto, fermo dal 2011 a seguito del triplice disastro di terremoto, tsunami e catastrofe nucleare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dietrofront Giappone, c'è il rilancio sulla centrale nucleare: è la più grande del mondo

Leggi anche: Giappone, via libera alla riattivazione della più grande centrale nucleare del mondo

Leggi anche: Dieci anni dopo lo stop, Il Giappone riaccende la più grande centrale nucleare al mondo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il pasticciaccio delle pensioni, il dietrofront ma il danno è fatto Per risparmiare (scarsi) due miliardi non si mette a rischio la credibilità di (ciò che resta) del sistema... - facebook.com facebook