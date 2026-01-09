Paghiamo l’acqua… e la cattiva gestione

Nel 2026, le tariffe dell’acqua in Irpinia e Sannio aumenteranno significativamente, con un incremento del 30% a inizio anno e una prospettiva di crescita fino al 46% entro il 2027. Un cambiamento che evidenzia come la gestione delle risorse idriche possa incidere sui costi per le famiglie, sottolineando l’importanza di affrontare con attenzione le politiche e le strategie di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua.

