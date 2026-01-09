Paghiamo l’acqua… e la cattiva gestione
Nel 2026, le tariffe dell’acqua in Irpinia e Sannio aumenteranno significativamente, con un incremento del 30% a inizio anno e una prospettiva di crescita fino al 46% entro il 2027. Un cambiamento che evidenzia come la gestione delle risorse idriche possa incidere sui costi per le famiglie, sottolineando l’importanza di affrontare con attenzione le politiche e le strategie di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua.
In Irpinia e Sannio il 2026 si apre con il classico "regalo" di Capodanno: bollette dell'acqua più care del 30%, con un ritocco progressivo che porterà al 46% entro il 2027. E noi qui a chiedere l'acqua, letteralmente. Ma c'è da stupirsi? No, perché in un Paese dove paghi un servizio che spesso.
#segnalazioniefficaci Un rigagnolo che attraversa il marciapiede. Un tombino che gorgoglia acqua pulita. Una chiazza sempre bagnata anche quando non piove. Non è "solo" acqua che si perde. È una risorsa preziosa sprecata, una bolletta che paghiamo tutt - facebook.com facebook
