Geppi Cucciari ricorda i suoi inizi a Zelig e dimostra di sapere cos' è la gratitudine | la clip

Geppi Cucciari ripercorre i suoi primi passi a Zelig, sottolineando l’importanza della gratitudine nel suo percorso professionale. In occasione dei 30 anni dello show, la conduttrice e attrice torna sul palco, dimostrando continuità e maturità artistica. La clip condivisa evidenzia il suo legame sincero con l’esperienza che l’ha fatta crescere, confermando il suo valore nel panorama dello spettacolo italiano.

Non risparmiando niente e raccontando quanto il successo sia in realtà una chimera Geppi Cucciari, fra un sorriso e un tormentone, ha dato prova ancora una volta di avere un talento raro: quello di scegliere le parole giuste per strappare una risata facendo al tempo stesso riflettere. Dalle batoste che ha preso agli scossoni che l'hanno messa alla prova, la differenza per Geppi Cucciari è risieduta nel saper agire. Che nel suo caso corrispondeva a sfoggiare una dialettica invidiabile e una battuta sempre pronta. La sua strada l'ha trovata partendo da Zelig e arrivando lì dove meritava di essere: su palchi importantissimi come Sanremo, in un'azienda che fa servizio pubblico come la Rai e al cinema in film iconici come Diamanti di Ferzan Özpetek. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Geppi Cucciari, oltre la splendida cornice: il monologo a Zelig ricorda a tutti che la celebrità è solo un’illusioneGeppi Cucciari torna sul palco di Zelig per i 30 anni del programma. Il monologo della conduttrice è un mix tra malinconia e comicità che spinge a fare i conti con la dura realtà di chi ha scelto di n ... msn.com

