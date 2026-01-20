Il secondo episodio di Zelig 30 su Canale 5 mantiene la sua formula consolidata, offrendo intrattenimento leggero e di qualità. La presenza di ospiti come Geppi Cucciari, Elio e le Storie Tese contribuisce a creare un appuntamento piacevole, senza eccessi. La serata si distingue per la sua sobrietà e attenzione al pubblico, confermando l'importanza di un intrattenimento semplice ma ben realizzato.

Il secondo appuntamento di Zelig 30 su Canale 5 conferma una formula vincente, aggiungendo brio con due ospiti d’eccezione: Geppi Cucciari e Elio e le Storie Tese. Sul palco, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada si confermano padroni di casa impeccabili, capaci di accogliere, provocare e supportare i comici che si susseguono. Anche questa volta, Checco Zalone è presente solo a parole: lo rivedremo prima della conclusione delle puntate celebrative? Geppi Cucciari emozionata, il duetto con Elio e le Storie Tese è super. Geppi Cucciari torna sul palco di Zelig da artista affermata, ma con l’emozione di chi conosce il proprio percorso. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Zelig 30, Geppi Cucciari gela Bisio e oscura Vanessa Incontrada

Stasera in tv su Canale 5 la seconda puntata di Zelig 30 con Bisio e Incontrada: ospiti Geppi Cucciari ed Elio e le Storie Tese. Le anticipazioniStasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Zelig 30, condotta da Bisio e Incontrada.

Zelig 30, le pagelle della seconda puntata: Geppi Cucciari, il duetto con Elio e le Storie Tese (9), Vanessa Incontrada flop (5)Nella seconda puntata di Zelig 30, le pagelle evidenziano le performance di questa edizione, tra momenti positivi e alcune deludenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Zelig 30, le pagelle della seconda puntata: Geppi Cucciari, il duetto con Elio e le Storie Tese (9), Vanessa Incontrada flop (5) - Geppi Cucciari è insuperabile con Elio e le Storie Tese, Vanessa Incontrada e il trucco che non funziona: le pagelle della seconda puntata di Zelig 30 ... dilei.it