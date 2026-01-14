Giro d' Italia 2026 anche Gee e Poole al via

Il Giro d’Italia 2026 si arricchisce di nuovi protagonisti, tra cui Derek Gee e Max Poole, considerati outsider in questa edizione. Accanto a Jonas Vingegaard e Richard Carapaz, la corsa si presenta ancora più competitiva e interessante. La gara prenderà il via da Nesebar, offrendo agli appassionati una prospettiva di grandi sfide e emozioni, con molti dei migliori ciclisti internazionali pronti a darsi battaglia lungo le strade italiane.

Roma, 14 gennaio 2026 - Per qualcuno il recente annuncio della partecipazione, la prima assoluto, di Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026 avrebbe potuto scoraggiare qualche altro uomo di classifica: invece alla startlist di Nesebar si aggiungono Richard Carapaz (almeno ufficiosamente) ma anche Derek Gee e Max Poole, due tra i possibili outsider. Le dichiarazioni di Gee. Il canadese, fresco di passaggio alla Lidl-Trek, si è fatto conoscere proprio alla Corsa Rosa, vincendo nel 2023 (da neo professionista) il premio della combattività grazie ai quattro secondi posti portati a casa: stavolta il classe '97, già quarto del 2025, vuole alzare ulteriormente il tiro, come confermato ai microfoni di Domestique Cycling.

