Gdf e Procura Europea di Bologna smantellano un impero dei tessuti

Gdf e Procura Europea di Bologna hanno smantellato un'organizzazione coinvolta nell'importazione illegale di milioni di metri di tessuto. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete di aziende temporanee e di una gestione occulta dei traffici, evidenziando un sistema complesso e articolato nel settore tessile. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta contro le frodi commerciali e il commercio illecito di materiali.

Milioni di metri di tessuto importati illegalmente, una galassia di aziende "apri e chiudi" e una regia occulta. È questa la fotografia scattata da "Fraus ab Oriente", l'operazione della Guardia di finanza, sotto il coordinamento della Procura Europea (EPPO) di Bologna. I numeri.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Perché l’Unione Europea è una dittatura e un imperoL’Unione Europea, attraverso la Commissione, esercita un ruolo decisivo nell’adozione di leggi e regolamenti che influenzano la vita degli Stati membri. Leggi anche: I tipi di armatura dei tessuti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Gdf e Procura Europea di Bologna smantellano un impero dei tessuti; Controlli della Gdf e dell'Adm nel porto: così hanno smascherato l'affaire russo; Mega truffa del tessile, sequestrati 5 milioni di tessuto; Sanzioni Ue contro la Russia aggirate: sequestrata a Brindisi nave con 33.000 tonnellate di ferro, indagati armatore ed equipaggio. Gdf e Procura Generale Palermo sottoscrivono direttive su confisca allargata in executivisA firmare l’accordo, presso la Procura Generale di Palermo, in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1, il Procuratore Generale, dott.ssa Lia Sava, e per la Guardia di Finanza il Comandante Regionale ... teleoccidente.it Crimine internazionale, serve procura europeaCaro direttore, i criminali non conoscono frontiere. Attualmente la criminalità organizzata ricava miliardi di euro all’anno eludendo le norme nazionali ed evitando le azioni penali. I magistrati ... avvenire.it Ceccano, il comune riconosciuto parte offesa nel procedimento sulla corruzione nei fondi europei La Procura Europea avrebbe riconosciuto il Comune di Ceccano come parte offesa nel procedimento per corruzione sui progetti finanziati dai fondi per il PNRR. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.