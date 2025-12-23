Perché l’Unione Europea è una dittatura e un impero

L’Unione Europea, attraverso la Commissione, esercita un ruolo decisivo nell’adozione di leggi e regolamenti che influenzano la vita degli Stati membri. Questa centralizzazione di poteri solleva interrogativi sulla natura dell’UE, che alcuni interpretano come una forma di autoritarismo o impero. In questa analisi, si evidenziano le dinamiche di potere che caratterizzano l’Unione, sottolineando i rischi di un equilibrio di poteri troppo sbilanciato.

La Commissione UE è quella che decide vita morte e miracoli, leggi e regole che poi gli Stati semimpotenti dovrebbero applicare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

