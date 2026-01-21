Frosinone-Reggiana trasferta aperta ai tifosi granata dopo tre mesi di stop

È aperta la prevendita dei biglietti per la partita Frosinone-Reggiana, che si disputerà sabato 24 gennaio alle 15:00 allo stadio “Benito Stirpe”. La sfida, valida per il ventunesimo turno di Serie B 202526, vedrà la trasferta aperta ai tifosi granata dopo tre mesi di stop. I biglietti sono disponibili da mercoledì pomeriggio.

Scattata mercoledì pomeriggio la prevendita dei biglietti per Frosinone-Reggiana, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, valida per il ventunesimo turno del campionato di Serie B 202526.La gara sarà seguita anche dai tifosi ospiti: il Ministero.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

