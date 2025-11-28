Divieto di trasferta per tre mesi ai tifosi del Pisa | il Tar rigetta il ricorso e conferma il provvedimento
PISA – Il Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Centro di coordinamento dei club dei tifosi del Pisa, confermando di fatto il divieto di trasferta di tre mesi imposto ai supporter nerazzurri. Il provvedimento era stato emanato dal Ministro dell’interno a seguito dei gravi scontri che si verificarono con gli ultrà del Verona lo scorso 18 ottobre. La notizia è stata diffusa dai legali dei tifosi pisani – gli avvocati Lorenzo Nannipieri, Paolo Bartalena, Nicola Favati ed Enrico Bottone – all’indomani della decisione della giustizia amministrativa. Nell’ordinanza di rigetto, i giudici del Tar hanno chiaramente sostenuto che, nel bilanciamento tra le istanze cautelari presentate e l’interesse generale, “deve prevalere la tutela dell’ordine pubblico”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
