Frick | Malato di scommesse ero pieno di debiti In Italia mi ricordano per una maglietta cult

Frick, ex calciatore, ha affrontato problemi di dipendenza da scommesse e accumulato debiti. In Italia è ricordato anche per una maglietta diventata simbolo. L’ex attaccante ha ammesso di essere stato fuori controllo, concentrato unicamente sul gioco, ma è riuscito a uscirne grazie all’intervento della moglie, infermiera di professione. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di un supporto familiare nel superare momenti difficili.

