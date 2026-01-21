Frick | Malato di scommesse ero pieno di debiti In Italia mi ricordano per una maglietta cult
Frick, ex calciatore, ha affrontato problemi di dipendenza da scommesse e accumulato debiti. In Italia è ricordato anche per una maglietta diventata simbolo. L’ex attaccante ha ammesso di essere stato fuori controllo, concentrato unicamente sul gioco, ma è riuscito a uscirne grazie all’intervento della moglie, infermiera di professione. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di un supporto familiare nel superare momenti difficili.
L’ex attaccante: "Ero fuori controllo, pensavo solo a giocare. Ne sono uscito grazie a mia moglie, faceva l’infermiera. A Lucerna ho allenato Stankovic jr e Jashari: due fenomeni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
