Francisco Lima | Con Totti spaccammo uno del Galatasaray nel nostro spogliatoio era venuto a litigare

Francisco Lima, ex calciatore della Roma, ha condiviso i dettagli dell’incidente avvenuto durante il match contro il Galatasaray nel 2012, quando una lite tra i giocatori portò a una rissa nello spogliatoio. La sua testimonianza fornisce un quadro chiaro di quanto accaduto in quella partita, evidenziando un episodio di tensione tra le due squadre.

Francisco Lima, ex calciatore della Roma, ha raccontato i dettagli del turbolento Roma-Galatasaray del 2012 finito in rissa. I giallorossi reagirono alle provocazioni degli avversari, in campo e negli spogliatoi e infatti le loro squalifiche furono ridotte.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lima, storia della Roma. Ricordate? Adesso gioco in eccellenza! Emerson ed io, che coppia è stataI 60mila dell’Olimpico non ci sono più, Fabio Capello fa il commentatore tv, Aldair&co hanno appeso le scarpe al chiodo da un po’. Tranne Totti, ovvio. Tranne Francisco Govinho Lima, una sorpresa! gianlucadimarzio.com

Francisco Lima sarà l’ospite del quinto episodio di “S.R.Q.R.: Sono Romanisti & Quasi Romani”, il podcast a cura di Alessandro Cristofori, dedicato ai personaggi che si sono legati alla Roma pur non essendo romani. Ecco le prime anticipazioni della punt facebook