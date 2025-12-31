Perché la parola militari nel decreto Armi all'Ucraina sta facendo litigare la Lega con il governo
Non trova pace la Lega: dopo aver spinto per settimane per 'moderare' il decreto sull'invio di armi all'Ucraina ora invita - o almeno, lo fanno alcuni suoi esponenti di spicco - a non votare quello stesso decreto, varato dal governo Meloni. Il punto di cui si è parlato di più è la parola "militari", che appare nel titolo del decreto, ma lo scontro è sulla sostanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La Lega dice no al governo sulle armi all’Ucraina: “Non votiamo un altro decreto così, deve cambiare”
Leggi anche: Decreto aiuti Ucraina, nel titolo torna la parola “militari”: cosa cambia e perché la Lega potrebbe opporsi
Decreto aiuti Ucraina nel titolo torna la parola militari | cosa cambia e perché la Lega potrebbe opporsi.
Perché la parola “militari” nel decreto Armi all’Ucraina sta facendo litigare la Lega con il governo - Non trova pace la Lega: dopo aver spinto per settimane per 'moderare' il decreto sull'invio di armi all'Ucraina ora invita - fanpage.it
Ucraina, ecco il decreto del governo per il 2026: aiuti militari ma “priorità per quelli civili, sanitari e di protezione aerea” - Il primo sulla proroga degli aiuti militari all'Ucraina con "priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli ... ilfattoquotidiano.it
Decreto Armi all’Ucraina approvato in CdM: “aiuti militari e civili”/ Rinvio su data Referendum: ecco perché - Governo Meloni approva Decreto Armi all'Ucraina, tiene l'accordo con Salvini: ecco cosa cambia. ilsussidiario.net
- Il "Forse" è la parola più bella del vocabolario italiano perché apre delle possibilità, non certezze, perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito. - Giacomo Leopardi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.