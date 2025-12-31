Non trova pace la Lega: dopo aver spinto per settimane per 'moderare' il decreto sull'invio di armi all'Ucraina ora invita - o almeno, lo fanno alcuni suoi esponenti di spicco - a non votare quello stesso decreto, varato dal governo Meloni. Il punto di cui si è parlato di più è la parola "militari", che appare nel titolo del decreto, ma lo scontro è sulla sostanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La Lega dice no al governo sulle armi all’Ucraina: “Non votiamo un altro decreto così, deve cambiare”

Leggi anche: Decreto aiuti Ucraina, nel titolo torna la parola “militari”: cosa cambia e perché la Lega potrebbe opporsi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Decreto aiuti Ucraina nel titolo torna la parola militari | cosa cambia e perché la Lega potrebbe opporsi.

Perché la parola “militari” nel decreto Armi all’Ucraina sta facendo litigare la Lega con il governo - Non trova pace la Lega: dopo aver spinto per settimane per 'moderare' il decreto sull'invio di armi all'Ucraina ora invita - fanpage.it