Durante l’udienza di appello a Parigi, Marine Le Pen ha riconosciuto un errore in relazione ai finanziamenti Ue, negando però ogni coinvolgimento in un sistema fraudolento per l’appropriazione indebita di fondi europei. La leader dell’estrema destra francese ha precisato di non aver mai partecipato a pratiche illecite, sottolineando la sua volontà di chiarire la propria posizione in questa vicenda giudiziaria.

Durante l’udienza di appello a Parigi nel caso di appropriazione indebita di fondi Ue, la leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen ha ammesso “un errore”, ma ha fermamente negato le accuse di essere stata al centro di un sistema fraudolento per sottrarre fondi all’Unione Europea. Ha ammesso che alcune persone pagate come assistenti parlamentari dell’Ue hanno svolto lavori per il suo partito, allora noto come Front National. “L’errore sta qui: certamente alcuni assistenti, a seconda dei casi, devono aver lavorato in modo marginale, più sostanziale o interamente a beneficio del partito. Et voilà”, ha detto Le Pen alla giuria composta da tre giudici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Marine Le Pen ammette suo errore in caso finanziamenti Ue

