Il Comune di Monte Santa Maria Tiberina ha ricevuto un contributo di 33 mila euro per interventi di consolidamento nella frazione di Marcignano. A causa di un movimento franoso, sarà effettuato un intervento di ripristino volto a garantire la stabilità dell’area e la sicurezza dei collegamenti locali. L'intervento rappresenta un passo importante nel contrasto al rischio idrogeologico e nella tutela del territorio.

Per il contrasto al rischio idrogeologico è stato assegnato un contributo di 33 mila euro al Comune di Monte Santa Maria Tiberina: sarà eseguito un delicato intervento di consolidamento e ripristino in località Marcignano, dove un movimento franoso ha minacciato la stabilità di un’area di collegamento strategica per la comunità. L’opera si concentrerà sul versante situato a valle dell’edificio dell’ex scuola, oggi trasformato in circolo ricreativo, che ha visto coinvolta la scarpata prospiciente la strada comunale. Nonostante l’evento abbia interessato una superficie circoscritta, la fragilità geologica della zona, storicamente soggetta a fenomeni di dissesto, ha reso necessario un intervento strutturale tempestivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frana di Marcignano. Via ai lavori di recupero

