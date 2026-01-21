For Textile la sostenibilità fa scuola | premiate a Como le eccellenze del tessile

Il 20 gennaio 2026, a Como, si è tenuta la presentazione del Report ESG For Textile 2025 presso il Centro Tessile Serico Sostenibile. L’evento ha riunito le 41 aziende del gruppo per condividere i risultati raggiunti e definire gli obiettivi futuri in ambito di sostenibilità, confermando l’impegno del settore tessile italiano verso pratiche più responsabili e innovative.

Si è svolta il 20 gennaio 2026 a Como, presso il Centro Tessile Serico Sostenibile, la presentazione del Report ESG For Textile 2025, appuntamento che riunisce annualmente le 41 aziende del gruppo For Textile per fare il punto su risultati e obiettivi di sostenibilità.

