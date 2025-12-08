le eccellenze azzurre premiate dal presidente del coni

Oggi al Foro Italico, il presidente del CONI ha premiato gli atleti della Federazione Italiana Motonautica per i loro successi mondiali nel 2025. La cerimonia ha riconosciuto le eccellenze azzurre che si sono distinte nelle varie discipline motonautiche, celebrando i risultati di un anno ricco di medaglie e prestigio internazionale.

Si è svolta oggi, presso la sede del CONI al Foro Italico, la cerimonia ufficiale dedicata alla celebrazione degli atleti della Federazione Italiana Motonautica (FIM) che nel 2025 hanno conquistato medaglie iridate nelle diverse discipline motonautiche in ambito mondiale. Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il Presidente della FIM, Giorgio Viscione, hanno conferito un prestigioso riconoscimento agli atleti che, con impegno, talento e determinazione, hanno portato i colori azzurri sui podi mondiali, contribuendo a una stagione agonistica di straordinario successo. Nel corso del 2025 gli atleti italiani hanno conquistato 25 medaglie mondiali – 9 ori, 10 argenti e 6 bronzi – nelle discipline Moto d'Acqua, Freestyle, Offshore, Circuito e Radiocomandata, confermando l'eccellenza e la competitività della Motonautica Italiana nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it