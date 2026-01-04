Flora Tabanelli negli Usa Olimpiadi ora più vicine

Flora Tabanelli ha annunciato tramite una storia su Instagram il suo viaggio negli Stati Uniti, simbolo di un percorso verso le Olimpiadi di Livigno in febbraio. Con bagagli e determinazione, conferma il suo impegno a prepararsi al meglio per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati. Un passo importante nella sua stagione, che la avvicina ulteriormente alla partecipazione olimpica.

Con una storia su Instagram, carica di borsoni e di fiducia, Flora Tabanelli ha annunciato la sua partenza per gli Stati Uniti, segno che l'intenzione di presentarsi al via delle Olimpiadi a Livigno in febbraio è più viva che mai. "Sono molto eccitata di tornare negli States" il breve commento dell'atleta di Rocchetta Sandri, che assieme al fratello rappresenta la grande speranza azzurra per una medaglia nel freeski. Infortunatasi al ginocchio destro a inizio novembre, con una lesione al legamento crociato, Tabanelli ha scelto una terapia conservativa che, data la sua giovanissima età, poteva essere il modo per portarla ugualmente sul palcoscenico dei Giochi.

