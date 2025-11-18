La Ruota della Fortuna Riccardo Piancatelli vince altri 200.000 euro e raggiunge il bottino record di 410.700 euro

Quando Gerry Scotti rimane senza parole, qualcuno dei suoi concorrenti deve averla combinata grossa. L’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, trasmessa lunedì 17 novembre, ha visto il trionfo straordinario di Riccardo Piancatelli, protagonista di una scalata che lo ha portato a raggiungere un montepremi senza precedenti. Il 32enne ingegnere ambientale ha conquistato altri 200mila euro, arrivando a un totale di 410.700 euro, la cifra più alta dell’intera edizione. Un risultato che gli ha permesso di riscrivere il record della storia trasmissione, segnato fino a quel momento da Gabriele Casti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Ruota della Fortuna, Riccardo Piancatelli vince altri 200.000 euro e raggiunge il bottino record di 410.700 euro

