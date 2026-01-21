Fiorentina si ferma Parisi | c' è lesione L’esito degli esami

Durante la partita contro il Bologna, Parisi si è fermato a causa di un problema fisico, successivamente diagnosticato come lesione. Gli esami hanno confermato l’entità dell’infortunio, che potrebbe costringerlo a saltare le prossime due gare di Serie A e l’impegno in Coppa Italia contro il Como. La Fiorentina monitora attentamente la condizione del difensore per definire i tempi di recupero e le eventuali alternative in rosa.

Costretto a lasciare il terreno di gioco a 10 minuti dal termine del match tra la sua Fiorentina e il Bologna, Fabiano Parisi si è sottoposto nella giornata di ieri ad accertamenti clinico-strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. La Fiorentina, attraverso comunicato ufficiale, fa sapere che "il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni". Con ogni probabilità il difensore resterà out per le gare in programma nel mese di gennaio con Cagliari, Como (Coppa Italia) e Napoli e proverà il rientro per il match in programma il 7 febbraio, contro il Torino.

