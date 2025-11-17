Continassa Juve | accertamenti per Vlahovic nessuna lesione ma resta in dubbio per la Fiorentina! Ecco l’esito degli esami
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Novità importanti verso la Fiorentina: Luciano Spalletti dovrebbe recuperare sia Kelly sia Cabal dai rispettivi infortuni. Domani ci sarà la ripresa degli allenamenti. Intanto, Dusan Vlahovic oggi si è sottoposto ad esami al J Medical dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
