Sono stati tantissimi i cittadini che ieri mattina si sono stretti nella chiesa di Sant’Apollinare in Veclo, la cappella del Monastero di clausura delle Clarisse Cappuccine di via Pietro Alighieri, per festeggiare i 50 anni di professione religiosa di suor Maria Grazia, all’anagrafe Francesca Quattri. In molti, alla fine della celebrazione, presieduta dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, hanno fatto la coda per salutarla, abbracciarla e portarle un dono: sono le persone che ha conosciuto e assistito nei suoi 31 anni a Ravenna. Alla Santa Messa erano presenti anche suor Chiara Francesca Lacchini, presidente delle Clarisse Cappuccine da Roma, il Segretario generale dei Cappuccini, due sorelle da Fiera di Primiero (Trento) e padre Orazio Renzetti, cappuccino di Leonessa (Rieti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio a suor Maria Grazia. Una pergamena di papa Leone dopo la messa dell’arcivescovo

