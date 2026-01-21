Ferrari e vacanze a Cortina coi soldi rubati anche ai monzesi | sgominata banda

Una banda criminale, coinvolta in un traffico illecito di denaro, è stata sgominata a seguito di un'operazione che ha portato all'arresto di cinque persone e all'indagine su altre cinque. Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 2,5 milioni di euro tra immobili e liquidità. Tra le accuse, il ricorso a risorse illecite per finanziare vacanze a Cortina e acquisti di lusso, tra cui anche veicoli di alto valore.

Cinque arresti, 10 persone indagate e oltre 2 milioni e mezzo di euro sequestrati tra immobili e denaro. È il frutto del blitz della guardia di finanza di Padova che ha permesso di fermare un'organizzazione criminale radicata nel Padovano venuta a truffare a domicilio i monzesi - e circa 1200.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Le vacanze fantasma: "Il viaggio in Vietnam sparito coi nostri soldi"Le vacanze fantasma rappresentano un’esperienza deludente e frustrante, come nel caso di chi aveva programmato un viaggio di quindici giorni in Vietnam, dall’11 al 26 gennaio, che purtroppo è stato annullato o cancellato senza preavviso.

Leggi anche: Ieri in Campania: assalti ai bancomat, sgominata banda

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati; Ferrari, vacanze da nababbi e pentole da quattro soldi: così spennavano gli anziani porta a porta; Truffavano porta a porta centinaia di anziani. Col bottino viaggi in Ferrari e vacanze da sogno; Truffe agli anziani e con il bottino le vacanze di lusso in Ferrari: colpi anche nel Ravennate.

Ferrari e vacanze a Cortina coi soldi rubati (anche) ai monzesi: sgominata bandaLe indagini della guardia di finanza hanno smascherato un'associazione a delinquere che ha truffato oltre 1200 persone ... monzatoday.it

Raggiravano anziani e si dilettavano in vacanze a Cortina con la FerrariI finanzieri del Gruppo Padova hanno disarticolato una strutturata associazione a delinquere, radicata nel padovano ma attiva in numerose località del territorio nazionale, finalizzata a commettere un ... padovaoggi.it

Truffavano "porta a porta" centinaia di anziani. Col bottino viaggi in Ferrari e vacanze da sogno https://cityne.ws/3QB9f - facebook.com facebook

Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati x.com