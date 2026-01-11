Le vacanze fantasma | Il viaggio in Vietnam sparito coi nostri soldi

Le vacanze fantasma rappresentano un’esperienza deludente e frustrante, come nel caso di chi aveva programmato un viaggio di quindici giorni in Vietnam, dall’11 al 26 gennaio, che purtroppo è stato annullato o cancellato senza preavviso. Questa situazione evidenzia l’importanza di affidarsi a servizi affidabili e di verificare attentamente le prenotazioni, per evitare di perdere tempo, soldi e sogni di viaggio.

Avrebbero dovuto partire proprio oggi per un viaggio indimenticabile di quindici giorni in Vietnam, dall’11 al 26 gennaio. Rabbia e sconcerto sono i sentimenti dei coniugi Anna e Marco Cestari (pensionati, emiliani d’origine ma da due anni residenti a Fano) che hanno pagato 6.200 euro all’agenzia cittadina Il Vicolo dei Viaggi ma nel paese del sud-est asiatico non ci andranno, almeno per ora. Da mercoledì 7 gennaio la titolare Antonella Ago, molto conosciuta in città, è irreperibile. Per il momento si parla di allontanamento volontario, pare segnalato ai carabinieri da una delle figlie. I militari mercoledì mattina hanno effettuato un primo sopralluogo all’interno dell’agenzia, un piccolo locale in affitto nel centro storico cittadino, il giorno successivo le verifiche sono state estese all’abitazione della signora che vive a Torrette, una frazione di Fano, con una delle due figlie, anche lei al momento fuori città, mentre l’altra sembra risieda a Londra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

