Federica Torzullo il nuovo fidanzato rompe il silenzio sui fatti prima della scomparsa

Il nuovo compagno di Federica Torzullo ha commentato gli eventi precedenti alla sua scomparsa, definendo la perdita “atroce” e il dolore “immenso”. Federica, 41 anni, è stata vittima di un tragico episodio legato al marito Claudio Carlomagno, che l’ha uccisa e nascosta in un canneto vicino all’azienda dell’uomo. Questa vicenda si inserisce in un contesto di cronaca che evidenzia la gravità della violenza domestica.

“Ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso”. Sono le parole del nuovo compagno di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa brutalmente dal marito Claudio Carlomagno e seppellita in un canneto alle spalle dell’azienda dell’uomo. La testimonianza, riportata dal Corriere della Sera, restituisce il dolore di chi aveva iniziato da poco una relazione con la vittima e si è ritrovato improvvisamente travolto da una tragedia che ha scosso un’intera comunità. L’uomo, 47 anni, ha raccontato le ore successive alla scomparsa di Federica e la preoccupazione crescente che lo ha spinto a dare l’allarme.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

