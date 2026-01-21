Fallaccio di Delaney rosso diretto ma il Napoli non ne approfitta | gli highlights

Nel match tra Napoli e Copenaghen, Delaney ha ricevuto un rosso diretto, lasciando i danesi in dieci uomini. Tuttavia, il risultato finale è un pareggio 1-1, nonostante la superiorità numerica del Napoli. Un'occasione persa per la squadra di Conte, che non è riuscita a sfruttare al meglio la situazione di vantaggio. Ecco gli highlights di una partita equilibrata e ricca di spunti.

Occasione sprecata per la squadra di Conte. Contro il Copenaghen finisce 1-1 nonostante la superiorità numerica dopo l'espulsione di Delaney per un fallo su Lobotka. Ora tutto si deciderà nell'ultima sfida contro il Chelsea, decisiva per il passaggio del turno.

