Da gazzetta.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Napoli e Copenaghen, Delaney ha ricevuto un rosso diretto, lasciando i danesi in dieci uomini. Tuttavia, il risultato finale è un pareggio 1-1, nonostante la superiorità numerica del Napoli. Un'occasione persa per la squadra di Conte, che non è riuscita a sfruttare al meglio la situazione di vantaggio. Ecco gli highlights di una partita equilibrata e ricca di spunti.

Occasione sprecata per la squadra di Conte. Contro il Copenaghen finisce 1-1 nonostante la superiorità numerica dopo l’espulsione di Delaney per un fallo su Lobotka. Ora tutto si deciderà nell’ultima sfida contro il Chelsea, decisiva per il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fallaccio di Delaney, rosso diretto ma il Napoli non ne approfitta: gli highlights

