Fabio Quartararo si prepara alla nuova stagione di MotoGP senza fare pronostici definitivi. Il campione del mondo 2021 affronta il Mondiale 2026 con un nuovo progetto e l’obiettivo di migliorare le proprie performance. Resta da vedere se il francese riuscirà a tornare ai livelli di prima o se le sfide della stagione saranno ancora una volta impegnative.

Sarà l’anno buono per Fabio Quartararo? Il campione del mondo 2021 tornerà ad un livello competitivo, oppure la sua Yamaha lo tradirà ancora? Il francese si rimbocca le maniche in vista del Mondiale di MotoGP 2026, una stagione che racchiuderà in sé enormi spunti di interesse. Uno tra questi, senza ombra di dubbio, è capire se la M1 con il nuovo motore a 4 cilindri in linea, riporterà in alto “El Diablo” laddove le sue qualità vorrebbero. Oggi a Jakarta è stata presentata la nuova moto della scuderia di Iwata e, per l’occasione, il nativo di Nizza ha provato a fare le carte sulla sua nuova stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Quartararo non si sbilancia verso la nuova stagione: “Nuovo progetto e lungo percorso, vogliamo essere veloci”

