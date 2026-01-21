Ergastolo a omicida ex premier Giappone

In Giappone, Tetsuya Yamagami è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex premier Shinzo Abe, avvenuto nel 2022. Durante un comizio a Nara, Yamagami ha sparato con una pistola artigianale, causando la morte del politico. La sentenza riflette la severità della giustizia giapponese nei casi di violenza politica.

8.38 Condannato all'ergastolo, in Giappone, l'uomo che nel 2022 uccise l'ex premier Shinzo Abe. Il 45enne Tetsuya Yamagami sparò con una pistola artigianale, durante un comizio di Abe a Nara, nel Giappone occidentale. Reo confesso, Yamagami ha detto di avere colpito dopo avere visto un video che mostrava legami di Abe con la Chiesa dell'Unificazione del reverendo Moon. La setta sudcoreana aveva sottratto denaro alla madre dell' assassino, ha spiegato l'uomo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giappone, ergastolo per l’assassino dell’ex premier Shinzo AbeCondannato Tetsuya Yamagami, il 45enne rovinato dalla setta del reverendo Moon che nel 2022 si «vendicò» con l’omicidio politico ... ilsole24ore.com

Ergastolo per Tetsuya Yamagami, il killer di Shinzo Abe diventato un simbolo in GiapponeHa moltissimi fan che lo sostengono e gli scrivono in carcere. Ha confessato subito di essere stato lui. È emersa una storia di sofferenza familiare e di ... huffingtonpost.it

