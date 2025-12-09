Andrea Bossi la pm chiede l' ergastolo per Carolo e Caglioni Scambio di accuse tra i legali | L' omicida è uno solo
Il pubblico ministero di Busto Arsizio, Giulia Grillo, ha chiesto l'ergastolo per Douglas Carolo e Michele Caglioni, giovani coinvolti in un caso di omicidio. Durante le udienze, si sono scatenate accese discussioni tra i legali, con diverse posizioni riguardo all'identità dell'autore del reato.
Il pubblico ministero di Busto Arsizio Giulia Grillo ha chiesto la condanna all'ergastolo per Douglas Carolo e Michele Caglioni, i due ragazzi poco più che ventenni accusati. 🔗 Leggi su Leggo.it
Omicidio di Andrea Bossi, un imputato in aula chiede scusa. La famiglia della vittima: “Dispiacere tardivo e di comodo”
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, meritano l’ergastolo”
Omicidio Andrea Bossi, chiesto l’ergastolo per i 2 imputati: “Lo hanno ucciso per soldi, per fare la bella vita”
Chiesti due ergastoli per Douglas Carolo e Michele Caglioni accusati dell'omicidio di Andrea Bossi, assassinato nella sua abitazione di Cairate - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Bossi, la pm chiede l'ergastolo per Carolo e Caglioni. Scambio di accuse tra i legali: «L'omicida è uno solo» - Il pubblico ministero di Busto Arsizio Giulia Grillo ha chiesto la condanna all'ergastolo per Douglas Carolo e Michele Caglioni, i due ragazzi poco più che ventenni ... Scrive corriereadriatico.it
