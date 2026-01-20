Quanto vale il patrimonio di Valentino | agli eredi anche un castello in Francia e uno yacht da 47 metri

Valentino Garavani, celebre stilista italiano scomparso all’età di 93 anni, ha lasciato un patrimonio che comprende proprietà a Roma, un castello in Francia e uno yacht di 47 metri. In questa analisi si cercherà di stimare il valore complessivo delle sue risorse, offrendo un quadro chiaro e dettagliato sulla sua eredità.

Una Maison che porta il suo nome, diverse proprietà a Roma, un castello in Francia e uno yatch da 47 metri: a quanto ammonta il patrimonio di Valentino Garavani, lo stilista scomparso ieri a 93 anni?.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Nel regno di Valentino: il Castello di Wideville, i palazzi, lo yacht di 47 metri (con Warhol e Picasso) e gli amati CarliniNel mondo di Valentino, il Castello di Wideville, i palazzi storici, lo yacht di 47 metri con opere di Warhol e Picasso e gli amati Carlini rappresentano un patrimonio unico.

