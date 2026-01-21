En-Nesyri Juventus si può chiudere ad una condizione particolarmente vantaggiosa per i bianconeri Le novità

En-Nesyri alla Juventus potrebbe diventare realtà con una trattativa che si avvicina alla conclusione, grazie a una condizione favorevole per i bianconeri. Le ultime novità suggeriscono un possibile accordo, che potrebbe rappresentare un intervento strategico nel mercato dei torinesi, offrendo ulteriori opzioni offensive alla squadra. Rimangono da definire alcuni dettagli, ma l’operazione sembra avvicinarsi a una conclusione positiva per entrambe le parti.

Argomenti discussi: Calciomercato, En-Nesyri: chi è e come gioca l'obiettivo di Napoli e Juve; La Juventus avanza per En-Nesyri: sorpasso su Mateta, i dettagli della possibile operazione col Fenerbahce; En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; Juventus: virata su En-Nesyri per l'attacco, ma è forte la concorrenza del Napoli. Il marocchino è l'alternativa a Mateta.

(TS) "Salgono le quotazioni di En-Nesyri alla Juventus, la punta costerebbe 5 milioni per 6 mesi senza obbligo di riscatto" https://ow.ly/FC5x50Y0tOK - facebook.com facebook

La Juve e En-Nesyri sempre più vicini Secondo quanto riferito da Sky Sport, i contatti con il Fenerbahce si sono intensificati nelle ultime ore Secondo voi il marocchino vestirà la maglia bianconera #EnNesyri #Juventus #SpazioJ x.com