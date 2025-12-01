Microcitoma cos’è e come si riconosce

Il tumore polmonare a piccole cellule, chiamato anche microcitoma, si chiama così per le ridotte dimensioni della lesione primitiva e rappresenta la forma più aggressiva di tumore in questa sede. Viene anche chiamato “a chicco d’avena” per la particolare conformazione microscopica delle cellule che lo determinano. Rappresenta mediamente il 15 per cento del totale dei tumori polmonari. Come si comporta e chi rischia di più. Il carcinoma polmonare a piccole cellule è estremamente temibile, sia perché si propaga più velocemente dell’adenocarcinoma (la forma più diffusa, responsabile di oltre l’80 per cento dei casi di tumore), sia perché cresce molto rapidamente, pur mantenendo dimensioni ridotte. 🔗 Leggi su Dilei.it

