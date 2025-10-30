Vuole Santiago con sé Belen Rodriguez e Stefano De Martino retroscena su scontro e figlio

Le dichiarazioni rilasciate da Belen Rodriguez a Francesca Fagnani durante la prima puntata di Belve continuano a far discutere e, secondo indiscrezioni, avrebbero generato un vero e proprio terremoto nei rapporti con l’ex marito Stefano De Martino. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter, interamente dedicata al caso, dove si parla apertamente di “guerra” tra i due ex coniugi e di una possibile svolta legale riguardante il figlio Santiago, 12 anni. “Belen-De Martino: adesso la guerra si fa pesante. Le rivelazioni a Belve fanno incaxxare il conduttore, che ora vuole per sé il figlio Santiago”, scrive Parpiglia, spiegando che De Martino sarebbe pronto a prendere provvedimenti concreti per tutelare il benessere del bambino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it