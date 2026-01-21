Roberto Vecchioni ha annunciato sui social la scomparsa del figlio Arrigo, avvenuta nell'aprile 2023. Dopo un lungo percorso di dolore, il musicista ha condiviso la notizia della sua perdita, sottolineando il delicato momento attraverso parole semplici e sincere. Questa comunicazione rappresenta un momento di riflessione sulla sofferenza e sulla dimensione personale di un lutto così difficile.

"Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace". Con queste poche parole scritte sui suoi canali social Roberto Vecchioni annunciava la scomparsa del figlio Arrigo, morto suicida nell’aprile 2023. Ieri il cantautore e la moglie hanno presentato, a Palazzo Marino, la Fondazione Vecchioni, che è un atto di amore per un figlio che ha lasciato un vuoto incolmabile. Avrà un duplice obiettivo: lottare contro lo stigma della malattia mentale e dare supporto alle famiglie che si trovano ad affrontare una situazione simile alla loro. Perché avere una malattia mentale è una condanna senza fine, per chi ne soffre e chi gli sta attorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - E liberaci dal male oscuro

Virus respiratorio sinciziale, dal male oscuro che uccideva i bambini al monoclonale: cosa sappiamo su Rsv e bronchioliteIl virus respiratorio sinciziale (Rsv) è una causa comune di infezioni respiratorie nei bambini, spesso associata alla bronchiolite.

Leggi anche: Il male oscuro dell’antisemitismo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Preghiera a San Dario

Argomenti discussi: Comunione e Liberazione dopo i fatti del Chiodo: C’è qualcuno che può liberarci dal nostro male?; Luciano Manzalini, il saluto degli amici e colleghi comici. Vito: Nel mio cuore per sempre; Il padre-agente di Bailey torna a parlare: Leon fa la differenza, Massara conosce le sue qualità; Genoa su Casseres. E resta viva la pista Arriaga.

Comunione e Liberazione La Spezia qualcuno può liberarci dal male?/ Uno cuore può amare il nostro destinoVolantino giovani Comunione e Liberazione a La Spezia dopo il delitto dello studente Abu: il dolore e la speranza davanti all'abisso del male ... ilsussidiario.net

Comunione e Liberazione dopo i fatti del Chiodo: C’è qualcuno che può liberaci dal nostro male?Ciò che è accaduto in un’aula della nostra città come ci ha trovato? Addolorati, sgomenti, indifferenti, sfiduciati? Qualche tremendo istante all’istituto Einaudi-Chiodo ha distrutto la vita di un gi ... msn.com

Vieni, Signore, dona luce alla nostra vita, allontana ogni tenebra e liberaci dal male. BUONANOTTE, FRATELLI CARI! - facebook.com facebook