Virus respiratorio sinciziale dal male oscuro che uccideva i bambini al monoclonale | cosa sappiamo su Rsv e bronchiolite

Il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è una causa comune di infezioni respiratorie nei bambini, spesso associata alla bronchiolite. Da oltre cinquant’anni, ricercatori e medici studiano questo agente patogeno, che in alcune occasioni può avere conseguenze gravi. Recentemente, sono stati sviluppati trattamenti monoclonali per prevenire le complicanze più severe. In questo articolo, analizzeremo cosa si sa attualmente su Rsv e sulla bronchiolite, dalla storia alle terapie moderne.

Circa cinquant?anni fa, a Napoli, decine di bambini morirono per un «male oscuro», una grave infezione respiratoria allora misteriosa. Si scoprì poi che si trattava del. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Virus respiratorio sinciziale, dal male oscuro che uccideva i bambini al monoclonale: cosa sappiamo su Rsv e bronchiolite Leggi anche: Virus respiratorio sinciziale: vaccinazione estesa a tutti i bambini Leggi anche: Virus respiratorio sinciziale: vaccinati già 12mila bambini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Infezioni da virus respiratorio sinciziale: sintomi, rischi e nuove cure - Si stima che oltre il 60% dei bambini contrae la malattia entro il primo anno di vita: le indicazioni dell’Oms Con l’arrivo della stagione invernale si avvicina anche il picco dei contagi da virus ... bergamonews.it Influenza K, i sintomi da conoscere, durata e decorso - Sintomi respiratori e gastrointestinali, dati ISS e indicazioni utili. blogsicilia.it >>>ANSA/Influenza e virus respiratori, quasi un milione di casi in 7 giorni - Ancora in crescita la curva delle infezioni respiratorie acute, causate da diversi virus respiratori, tra i quali quello dell'influenza, con circa 950mila nuovi casi registrati nella settimana dal 15 ... ansa.it

Con l’arrivo dell’inverno aumentano tosse, raffreddore e febbre. Ma è sempre influenza In questa stagione circolano diversi agenti patogeni respiratori: virus influenzali, SARS-CoV-2, Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), Rhinovirus (raffreddore) e altri. L’Is - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.