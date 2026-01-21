È il giorno del dolore a Villaricca oggi i funerali di Rocco D’Alterio

Oggi a Villaricca si svolgono i funerali di Rocco D’Alterio, 36 anni, deceduto a causa di un grave incidente stradale avvenuto nei pressi dell’Auchan di Mugnano. La cerimonia si terrà nel pomeriggio presso la chiesa Maria SS dell’Arco. Un momento di commozione per la comunità locale, che si stringe nel dolore per la perdita di un giovane residente.

Si terranno nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, presso la chiesa Maria SS dell'Arco, i funerali di Rocco D'Alterio, il 36enne di Villaricca deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nei pressi dell'Auchan di Mugnano. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Villaricca, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. Nella mattinata di ieri, martedì 20 gennaio, presso l'obitorio dell'ospedale di Giugliano, è stata eseguita l'autopsia sulla salma del giovane.

Villaricca in lutto, addio a Rocco D’Alterio: fatale l’incidente a MugnanoVillaricca piange la scomparsa di Rocco D’Alterio, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte a Mugnano.

