Dove hanno girato La Preside | l’Istituto Anna Maria Ortese di Caivano esiste nella realtà e dove si trova la scuola

La fiction La Preside, interpretata da Luisa Ranieri, è ambientata a Caivano, ma le riprese non si sono svolte tutte nella città. L’Istituto Anna Maria Ortese, presente nella serie, esiste realmente e si trova a Caivano, in provincia di Napoli. La scuola è una delle location autorizzate per le riprese e rappresenta un punto di riferimento nel racconto ambientato nel cuore del territorio.

La fiction La Preside è ambientata a Caivano, ma solo una parte delle riprese è stata realmente girata lì. Ma l'Istituto Anna Maria Ortese di Caivano esiste nella realtà e dove si trova la scuola. Ecco dove hanno girato La Preside? Le location della fiction con Luisa Ranieri. Dove hanno girato La Preside, le location della fiction di Rai 1. Le riprese della fiction La Preside si sono svolte tra gennaio e maggio 2025. La curiosità più grande sono le location. In verità, hanno girato La Preside soprattutto a San Giovanni a Teduccio, quartiere limitrofo, già conosciuto per essere stato il set de L'Amica Geniale.

