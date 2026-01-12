Dove è stata girata la serie La preside con Luisa Ranieri | ispirata a Caivano ma le riprese della scuola non sono lì

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dove è stata girata la serie "La Preside" con Luisa Ranieri, in onda questa sera su Rai Uno. Tutte le location in Campania e in Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Luisa Ranieri è La Preside: “La serie arriva prima del Decreto Meloni a Caivano. Da 30 anni non si investe sulla scuola”

Leggi anche: “La Preside”: Luisa Ranieri è il riscatto di Caivano in una serie Rai ispirata a una storia vera

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Prima di noi dove è stata girata la serie | le location; Stranger Things è stata innovativa anche per come ha reso interessanti e avvincenti le discipline STEM.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.