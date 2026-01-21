Nonostante l’incertezza economica, Douglas registra un aumento delle vendite del 1,7% nel quarto trimestre del 2025, raggiungendo 1,67 miliardi di euro. I dati evidenziano una stabilità nel settore della profumeria, confermando la capacità dell’azienda di mantenere performance positive anche in contesti di mercato complessi.

Ancora numeri in crescita per Douglas. Da ottobre a dicembre 2025 le vendite del colosso della profumeria hanno raggiunto 1,67 miliardi di euro, in crescita dell’1,7% su base annua. Mentre il margine ebitda adjusted è arrivato intorno al 19,9%, dato in calo rispetto all’anno precedente, questo a causa della pressione sui margini lordi, della maggiore sensibilità ai prezzi dei clienti e di un mix di prodotto meno favorevole. Douglas continua la crescita (dell’1,7%) nonostante la situazione globale instabile. A sostenere l’andamento commerciale sono stati eventi come il Singles’ Day e la Black Week, che hanno però anticipato parte della domanda natalizia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Douglas cresce dell’1,7% nonostante la situazione economica incerta

Leggi anche: Verona, Zanzi sicuro: «Nessun sconforto nonostante la situazione delicata. Ecco la situazione attuale!»

Leggi anche: Sondrio, elicottero precipita a Lanzada: soccorsi in corso e situazione ancora incerta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Douglas Group cresce dell’1,7% nel Q1 e tocca quota 1,67 miliardi; Il Gruppo DOUGLAS a +1,7% nel primo trimestre del 2025/2026; Douglas, ricavi in progresso ma redditività sotto pressione nel primo trimestre; Douglas, fatturato in aumento ma margini sotto pressione nel primo trimestre.

Douglas cresce dell’1,7% nonostante la situazione economica incertaL'articolo Douglas cresce dell’1,7% nonostante la situazione economica incerta proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Penelope Douglas punk 57 insieme siamo perfetti La mia recensione - facebook.com facebook