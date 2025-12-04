Sondrio elicottero precipita a Lanzada | soccorsi in corso e situazione ancora incerta

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente in una zona impervia. Un elicottero è precipitato questa mattina, giovedì 4 dicembre, a Lanzada, in provincia di Sondrio. A bordo si trovavano tre persone, ma al momento non si conoscono ancora le loro condizioni. Le prime immagini arrivate dal luogo dello schianto mostrano i soccorritori impegnati in un’area particolarmente difficile da raggiungere. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, si tratta di un velivolo privato utilizzato per lavori in quota, con a bordo il pilota e due operai, che sarebbe precipitato contro una parete rocciosa. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sondrio, elicottero precipita a Lanzada: soccorsi in corso e situazione ancora incerta

Argomenti simili trattati di recente

L’uomo è stato recuperato dall’elicottero di Sondrio nella zona del rifugio Omio: elisoccorso in azione ? Vai su Facebook

Paura in Valtellina, elicottero con diverse persone precipita a Lanzada: “Sarebbero tutte salve” - Questa mattina un elicottero è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina (provincia di Sondrio), e a bordo ci sarebbero state quattro persone. Si legge su notizie.it

Incidente aereo a Lanzada: precipita un elicottero con cinque persone a bordo, un ferito - La sciagura in località Le Prese, esattamente nell'area colpita poche settimane fa da una ... Lo riporta radiotsn.tv

Valtellina parnem bailes, kad Lansada avare helikopters ar vairakiem cilvekiem: "Vini visi ir drošiba." - Le operazioni di soccorso sono in corso in una zona impervia, con vigili del fuoco, soccorso alpino e sanitari dell ... Scrive notizie.it

Elicottero precipita in Valtellina, a bordo cinque persone: tutti salvi i passeggeri - 35 un elicottero con a bordo cinque persone è precipitato nella stessa zona segnata dalla frana di ... Scrive msn.com

Elicottero con 4 persone a bordo precipita in Valtellina: si cercano i passeggeri - Un elicottero con 4 persone a bordo è precipitato a Lanzada (Sondrio) nella mattinata del 4 dicembre. Lo riporta fanpage.it

Elicottero precipita in provincia di Sondrio: a bordo c'erano 4 persone - Un elicottero è precipitato al suolo questa mattina, giovedì 4 dicembre, a Lanzada, in provincia di Sondrio. Riporta today.it