Dormire poco altera leptina ghrelina e insulina | cosa sapere

Il sonno insufficiente non si limita alla sensazione di stanchezza. La mancanza di riposo può alterare i livelli di leptina, ghrelina e insulina, ormoni fondamentali per il metabolismo e l’appetito. Comprendere come il sonno influisce su queste sostanze è importante per mantenere un equilibrio ormonale stabile e una buona salute generale.

Non dormire a sufficienza non provoca solo stanchezza o calo di energia durante il giorno. Gli effetti di un sonno insufficiente si estendono ben oltre, interferendo con la regolazione ormonale e influenzando direttamente il metabolismo. Gli studi scientifici più recenti mostrano che la carenza di sonno può alterare importanti segnali ormonali legati all'appetito e al controllo degli zuccheri nel sangue, suggerendo un legame diretto tra sonno e rischio di disturbi metabolici. Due ormoni chiave dell'appetito, leptina e ghrelina, rispondono in modo sensibile alla qualità del sonno. La leptina, prodotta dal tessuto adiposo, segnala al cervello la sazietà, riducendo l'assunzione di cibo.

