Dormire poco è pericoloso | può accorciarti la vita e non lo sai

Dormire poco può avere conseguenze serie sulla salute, aumentando il rischio di mortalità precoce. Uno studio statunitense indica che la carenza di sonno è un fattore di rischio importante, superiore ad alcune condizioni come il diabete e l'inattività fisica. Dormire meno di sette ore a notte potrebbe ridurre l’aspettativa di vita, evidenziando l’importanza di un riposo adeguato per il benessere a lungo termine.

Uno studio USA rivela che la carenza di sonno è tra i principali fattori di rischio per mortalità precoce, superando diabete e inattività Una recente e ampia ricerca statunitense conferma che dormire meno di sette ore a notte può ridurre in modo significativo l'aspettativa di vita, un rischio comparabile a quello legato al fumo. Lo studio, che ha raccolto dati tra il 2019 e il 2025 in oltre 3.000 contee degli Stati Uniti, ha messo in evidenza come la durata del sonno sia un indicatore cruciale di longevità, posizionandosi subito dopo fumo e obesità e davanti a diabete e inattività fisica. Il legame tra durata del sonno e aspettativa di vita.

