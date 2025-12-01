Ogni giorno, una quantità enorme di informazioni personali circola su Internet. Gran parte riguarda persone comuni. Tuttavia, pochi misurano davvero l’estensione delle tracce digitali lasciate dietro ogni azione. Ognuno contribuisce a plasmare la propria identità digitale, spesso senza rendersene conto. Scoprire cosa vedono gli altri riserva talvolta vere sorprese, perché i dati visibili superano di gran lunga ciò che crediamo di condividere. Perché la presenza online rivela così tanti indizi?. La presenza online non si limita mai alle sole pubblicazioni scelte. In realtà, i motori di ricerca raccolgono costantemente pagine web, immagini e commenti, rendendo accessibili informazioni diverse a chiunque. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Cosa si vede di te online? Molto più di quanto pensi