Donkey Kong Country Returns HD si aggiorna alla 1.10 | Dixie Kong giocabile e boost tecnico su Switch 2

Nintendo e Retro Studios hanno rilasciato l’aggiornamento 1.1.0 di Donkey Kong Country Returns HD, disponibile su Switch 2. L’update introduce Dixie Kong come personaggio giocabile e migliora le prestazioni tecniche, offrendo un’esperienza di gioco più stabile e fluida. Questo aggiornamento risponde alle richieste dei fan e valorizza ulteriormente il titolo, garantendo un’esperienza più completa e moderna.

Nintendo e Retro Studios hanno rilasciato l'aggiornamento 1.1.0 di Donkey Kong Country Returns HD, un update che porta finalmente una novità molto richiesta e una serie di miglioramenti concreti per rendere il gioco più moderno, stabile e piacevole da rigiocare. Il contenuto più importante è l'arrivo di Dixie Kong come personaggio giocabile, ma non è l'unica aggiunta: la patch introduce anche una nuova modalità pensata per chi ama correre contro il tempo, amplia le lingue disponibili e ottimizza grafica e prestazioni, con interventi specifici anche per Nintendo Switch 2, inclusa la compatibilità con GameShare.

